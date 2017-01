Reinaldo Rueda fue operado exitosamente de la cadera el último miércoles y podría reanudar sus funciones con Atlético Nacional de Medellín incluso antes que culmine el período de recuperación de dos a tres meses, dijeron los médicos encargados de la cirugía.



► Premier League: 459 millones de euros en 12 jugadores que no han dado la talla en media temporada



Los doctores León Sardi y Mario Figueroa encabezaron el grupo que adelantó el procedimiento en el Centro Médico Imbanaco de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Rueda es oriundo de esta ciudad.



"Reinaldo Rueda tenía una cadera bastante destruida, fue una cirugía compleja y todo salió muy bien. El procedimiento consistió en colocar un implante en la cabeza del fémur y del acetábulo que no tenían cartílagos para que tenga una movilidad normal", precisó el doctor Sardi a los medios.



Rueda de 59 años, permanecerá hospitalizado tres días y los ortopedistas esperan que entre dos y tres meses esté recuperado, aunque el estratega aguarda reiniciar sus actividades antes.



► Pogba, esto no es lucha libre: la agresión que el árbitro no vio ante Liverpool [VIDEO]

LEE TAMBIÉN...