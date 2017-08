Atlético Nacional vs. La Equidad se enfrentan este miércoles en duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Águila 2017. El partido se jugará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Los 'Verdolagas' completarán la reciente jornada de la liga 'cafetera' en casa, con el único objetivo de sumar de a tres, trepar a los primeros lugares y acercarse así al cómodo líder, Independiente Santa Fe, que tiene puntaje perfecto.

Atlético Nacional (6° con 9 puntos) viene de caer (2-0) en su visita a Junior en Barranquilla. Para el duelo ante La Equidad, los locales no podrán contar con su principal carta de ataque, el colombiano Dayro Moreno.

Atlético Nacional vs. La Equidad: horarios del partido País Hora México 5:15 p.m. Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Ecuador 5:15 p.m. Venezuela 6:15 p.m. Bolivia 6:15 p.m. Chile 6:15 p.m. Paraguay 6:15 p.m. Uruguay 7:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Brasil 7:15 p.m. España 00:15 a.m.

"Tomé la decisión con el cuerpo técnico de no estar en este partido por la lesión (aductor izquierdo). Si me afano, Dios no lo quiera, la lesión puede ser más grande. Espero estar el jueves con el grupo para el juego del domingo", dijo Moreno en la previa a este encuentro.

Debido a esta importante ausencia, lo más probable es que el entrenador Juan Manuel Lillo opte por utilizar a Juan Carlos Ruiz para completar el ataque.



La Equidad, de Luis Fernando Suárez, por su parte, viene de dos empates al hilo, contra América de Cali y Alianza Petrolera. El 'Verde capitalino' ocupa la undécima casilla con once unidades.

Atlético Nacional vs. La Equidad: probables alineaciones

Atlético Nacional: Armani; Aguilar, Henriquez, Cuesta; Bocanegra, Gorka, Aldo; Macnelly; Lucumi, Renteria, Ruiz.

La Equidad: Bonilla; Cano, Nájera, González, Correa; Mahecha, Vargas, Parra; Valoyes, Valencia y Cortés.

