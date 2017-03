"Bastian Schweinsteiger está a punto de recalar en el Chicago Fire de la MLS después de que Manchester United y el jugador llegaran a un acuerdo", ha sostenido este martes el conjunto inglés. De esta forma, se anunció la marcha del volante alemán de los 'Red Devils'. El ex Bayern Munich llegó en 2015 al elenco de Old Trafford, pero no llegó a consolidarse.

Al ya estar su pase cerrado al fútbol norteamericano, el campeón del Mundial Brasil 2014 será parte del selecto club de las estrellas de este torneo.

Pirlo, Kaká, Sebastian Giovinco, Clint Dempsey y Giovani dos Santos son tan solo algunas de las figuras en la MLS. Schweinsteiger quiere dejar su clase en la tierra del Tío Sam.

