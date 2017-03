Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid se miden este miércoles por la ida de los octavos de final de la Champions League. El partido se jugará en el estadio Vicente Calderón desde las 2:45 p.m. (hora peruana) con transmisión de Fox Sports y América TV. Recordemos que en el duelo de ida, hace unas semanas, los 'Colchoneros' vencieron 4-2 a los alemanes en el Bay Arena, por lo que tienen la primera chance de avanzar a la siguiente instancia.

"Tenemos claro que entre semana tenemos un partido vital de y que tenemos que salir a ganarlo en casa", dijo el uruguayo del Atlético, José María Giménez. Los rojiblancos buscan meterse en cuartos de final del torneo continental por cuarto año consecutivo ante un equipo, al que ya eliminó en octavos del 2014-15.



Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid: horarios del partido País Hora México 1:45 p.m. Perú 2:45 p.m. Colombia 2:45 p.m. Ecuador 2:45 p.m. Venezuela 3:45 p.m. Bolivia 3:45 p.m. Uruguay 4:45 p.m. Paraguay 4:45 p.m. Chile 4:45 p.m. Argentina 4:45 p.m. Brasil 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

Para este encuentro, el técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, recuperará a Fernando Torres, tras diez días de baja por el traumatismo craneoencefálico que sufrió en Liga ante el Deportivo de La Coruña. También debería estar disponible Stefan Savic, que sufrió la rotura de los huesos propios de la nariz contra el Granada.



En cambio, el técnico rojiblanco no podrá contar con el sancionado Filipe Luis, ni con el capitán Gabi, lesionado, además de que estaba sancionado para este encuentro, y se mantiene la duda del ariete francés Kevin Gameiro, baja ante el Granada por unas molestias musculares en la ingle.



Enfrente estará un Bayer Leverkusen que no llega en su mejor momento, tras sufrir dos derrotas y un empate en la Bundesliga, desde su derrota en casa ante el Atlético de Madrid en la ida de octavos de la 'Champions'.



La caídas ante Mainz 05 (2-0) y Borussia Dortmund (6-2) provocaron la destitución del técnico Roger Schmidt, al que sustituyó Tayfun Korkut.



El nuevo técnico, tras su debut contra el Werder Bremen (1-1) se enfrenta ahora a una gesta que se augura complicada sin poder contar con seis de sus titulares entre sancionados y lesionados.



Korkut, exjugador de la Real Sociedad, tendrá que montar su equipo sin los centrales Jonathan Tha, Omar Toprak y el capitán Lars Benders, todos ellos lesionados. Y tampoco podrá alinear a los sancionados Stefan Kiessling y Benjamin Henrichs. Kai Harvetz no estará por compromisos con su escuela.



Fuente: AFP

Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas - Juanfran, Saúl, Koke, Gaitán - Carrasco, Griezmann. DT: Diego Simeone (ARG)



Bayer Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell - Baumgartlinger, Arangüiz - Bellarabi, Volland, Brandt - Chicharito. DT: Tayfun Korkut.



