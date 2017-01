Beto da Silva se lució con dos goles en entrenamientos del primer equipo del PSV

Beto da Silva tendría el acuerdo listo con el Gremio a falta de cerrar solo algunos documentos, como explican medios de Lance y Globoesporte. Sin embargo, aún sin confirmarse el fichaje del delantero de la Selección Peruana, nuestro compatriota marcó dos goles en los entrenamientos con el primer equipo del PSV.



En el video puede verse como Beto anota en dos ocasiones, pese a la falta de los jugadores rivales en las sesiones del cuadro holandés. Como mencionan en Brasil, el ex Sporting Cristal ya no iría a préstamo, sino sería traspasado de forma definitiva para estar en una liga en donde también juegan Paolo Guerrero, Christian Cueva y Miguel Trauco.



Tanto Globoesporte como UOL han informado en sus ediciones que Beto da Silva sería anunciado en las próximas horas, mientras los clubes resuelven algunos detalles con respecto a la negociación.



Incluso, los medios citados afirman que Gremio comprará el 70% del pase de Beto da Silva, que está valorizado en U$D 427 mil. Además, los brasileños y el PSV tienen un cronograma para que se efectúe el pago.



