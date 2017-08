Beto Da Silva: "Perdí la confianza, pensaba que en cualquier momento me podía romper"

Beto Da Silva volvió a jugar con el Gremio por el Brasileirao luego de tres meses. El atacante peruano jugó los últimos 30 minutos del duelo frente a Atlético Paranaense, y si bien se le notó, naturalmente, falto de ritmo, lo importante es que volvió a sumar minutos y, sobre todo, volvió a retomar confianza en él mismo.

El delantero nacional parece haber ya superado las molestias en el muslo izquierdo, que ha postergado su continuidad en el cuadro gaúcho. Da Silva confesó que había perdido la confianza, pero que el apoyo de su técnico, Renato Gaúcho, lo ayudó mucho a salir adelante.

"Cuando llegué a Gremio tuve una lesión grave, un desgarro en la posterior. Fue bien complicado y un tema muy interno. Esa fue la única lesión fuerte que tuve, ya que las demás fueron más para aprender a conocer mi cuerpo. Sin embargo, a raíz de eso tuve molestias y perdí la confianza en mis piernas, ya que pensaba que en cualquier momento me podía romper. El entrenador quería que pierda ese miedo a volver a lesionarme y es por eso que he hecho un trabajo separado, para vencer ese temor y estar bien de la cabeza", dijo Da Silva a 'Capital Deportes'.

El ex Sporting Cristal y PSV, por otro lado, señaló estar muy contento por su vuelta a los campos, pues, incluso, "había olvidado un poco esa sensación de jugar con estadio lleno".



Si bien el fuerte de su juego se desarrolla por las bandas, el último cotejo lo jugó de centrodelantero, posición que fue decisión del entrenador.



"Me puso de '9', más centralizado; si bien él me ha dicho que me quiere utilizar más abierto, me puso ahí porque era mi primer cotejo en mucho tiempo y lo ideal no era desgastarme mucho con el ida y vuelta. Me colocó ahí para dedicarme más a atacar y no tanto a defender, cosa que hubiera sido diferente por las bandas", explicó.

¿Y la Selección Peruana?

Sobre la convocatoria de la Selección Peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias, Beto manifestó que consideraba no sería llamado esta vez, pues no venía sumando minutos.



"Hay jugadores en este momento que vienen actuando en sus clubes y, sinceramente, no vengo teniendo muchos minutos por el tema de las lesiones. Sabía que no tenía muchas chances de ser llamado pero siempre hay un poco de ilusión, es normal", apuntó el jugador de 20 años.