El fútbol es un deporte que, por diferentes circunstancias, no solo llega a descontrolar a hinchas y jugadores, sino también a los técnicos. Eso se desprende luego del acalorado encuentro entre Jorge Luis Pinto y Hernán 'Bolillo' Gómez.



Tras el duelo entre Panamá y Honduras por la Copa Centroamericana, ambos entrenadores colombianos protagonizaron un altercado que casi llega a los golpes.



Cuando se escuchó el silbido por el final del encuentro de la Copa Centroamericana, el 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto salieron abrazados. Se les veía calmados. Sin embargo, el panorama cambió en un abrir y cerrar de ojos.



Subieron el tono de la conversación y todo hacía indicar que se pelearían. Otros miembros de la selecciones panameñas y honduras, y hasta la policía, tuvo que intervenir para que el hecho no llegue a mayores.



Ya en conferencia de prensa, tras el 1-0 a favor de la Honduras, de Jorge Luis Pinto, el 'Bolillo' Gómez explicó que el ex técnico de Alianza Lima hizo un fuerte acusación. De ahí se entendería su reacción.



"Que nosotros (Panamá) compramos al árbitro en el juego en Honduras (el año pasado) y eso no lo voy a aceptar. Eso me lo dijo Pinto. Es una acusación muy grave", señaló.



