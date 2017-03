La estrategia comienza a repetirse en muchas selecciones en cuanto se refiere a una marca a Lionel Messi. Antes se hablaba de la estrategia de hombre a hombre, la cual terminaba siendo como un arma de doble filo. En algunos momentos podría resultar y en otros, Leo podría regatear al jugador o simplemente moverse de zona de ataque. ¿El resultado? Gol de Argentina u al menos una oportunidad de gol para los Albicelestes. Ahora, sin embargo, se usa una táctica que probablemente comenzó con la Selección Peruana de Markarián.



► Tienen el récord: Cristiano y los goleadores históricos del top 20 de selecciones del ránking FIFA



Partido en Lima por las Eliminatorias para Brasil 2014. El ‘Mago’ en ese entonces dispuso una marca escalonada contra el mejor del mundo – en ese entonces – conformada por ‘Cachito’ Ramírez, Rinaldo Cruzado y Carlos Lobatón (luego entró Josepmir Ballón en su reemplazo). ¿El resultado? Messi no hizo nada en aquel partido. Ni un drible, ni un pase gol, nada.



Ahora Mauricio Soria, técnico de Bolivia, planea una estrategia parecida sumándole la altura para el partido en La Paz. Raúl Castro, el ‘Comandante’ como le dicen allá, y Diego Wayar serán los encargados de la marca del astro argentino. Ambos son los volantes defensivos del equipo del altiplano, así como los pivotes de The Strongest, el mejor cuadro de aquel país.



Precisamente ambos jugadores no fueron a Barranquilla, al igual de Pablo Escobar y otros más, para prepararse para el triunfo ante el equipo de Bauza. Ya sabe el ‘Patón’, la táctica es escalonada. Si Messi burla a un rival, vendrá otro y así irán conforme avance el partido. A eso, si analizamos que se jugará a más de 3.500 metros de altura, todo hace indicar que Messi sufrirá más de la cuenta, así como sus dos únicos duelos en el Hernando Siles.



México vs. Trinidad y Tobago: se enfrentan por el hexagonal final de Eliminatorias

LEE TAMBIÉN: