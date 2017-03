Los futbolistas a veces se encuentran en situaciones incomodas entre padres e hijos cuando a uno le toca enfrentar a una estrella mundial, que encima es el ídolo de un niño que comienza a mirar el fútbol gracias a la profesionalidad del progenitor, así como las maravillas que hace un deportistas en el fútbol de Europa o Sudamérica. Eso probablemente debe pensar el referente Jhasmani Campos, quien ha vivido un momento incómodo en casa con su hijo con respecto a Lionel Messi.



¿Qué es lo que pasado? Fabricio, su hijo de siete años, le ha pedido que se disculpe con Messi tras un suceso – un cara a cara entre Jhasmani con Lionel- de la Copa América pasado en donde ni siquiera el boliviano tuvo la culpa, de acuerdo a sus declaraciones a los medios de su país. “Es muy fanático de él. Por eso, cuando surgió el tema, no dudó en pedirme eso”, relató este lunes el jugador de Bangkok Glass de la Primera División de la Liga de Tailandia.



¿Qué fue lo que respondió Campos? “Yo no puedo hacer eso. Él nos quiso sobrar. Eso me enojó mucho. También que algunos de mis compañeros no intentaran hacer nada”, recordó el volante boliviano en un partido que terminó 3-0 a favor de Argentina en el CenturyLink Field en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos por la Copa América Centenario.



Bolivia enfrenta este martes (3 p.m.) a Argentina en la ciudad de La Paz por la fecha 14 de las Eliminatorias. Campos y el hijo aún recuerda ese suceso, probablemente Messi no. El argentino y el equipo de Bauza urgen de los tres puntos para seguir en pelea por la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Este será el segundo duelo de Leo en la altura de Bolivia.



