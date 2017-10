Bolivia intentó convocar a un jugador francés por un error del ‘Football Manager’

Las cosas insólitas que pasan en el fútbol cuando andaba pegada con la tecnología. ¿El nuevo caso? El futbolista del Montpellier, Rubén Aguilar, de nacionalidad francesa y española. El lateral aseguró que recibió el contacto de la Federación de Fútbol de Bolivia en cuanto a sus posibilidades de ser convocado en un futuro. La sorpresa le cayó de inmediato, puesto que no ha nacido en aquel país, pese a que el videojuego ‘Football Manager’ lo señala así.



Bolivia contactó conmigo, pero me resulta extraño. En 'Football Manager' me han atribuido la nacionalidad boliviana además de la francesa, y creo que tiene que ver con eso", señaló el francés en declaraciones al medio Goal.com.



"Es un jugador nacido en Francia, su padre es de Santa Cruz, pero de Santa Cruz de Tenerife (España), no Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)", aclaró hace unas semanas Mauricio Soria, seleccionador de Bolivia. "Lamentablemente en algunas páginas sale con la bandera de Francia y la de Bolivia. Hemos podido corroborar que no tienen ningún vínculo con Bolivia", explicó el seleccionado en cuanto a Rubén Aguilar.



"Soy francés por mi madre y español por mi padre. No tengo doble nacionalidad todavía, pero quiero tenerla. Por lazos familiares podría jugar con España", dijo el lateral derecho, de 26 años. Bolivia sigue sumando casos insólitos, aunque en esta oportunidad, no pasó nada.



Chile presentaría reclamo ante la FIFA, según Fox Sports. (AFP / FOX Sports)