En un monólogo de Brasil, Bolivia tuvo la opción de irse celebrando al final del primer tiempo. Primero Gabriel Jesus, Neymar y luego Dani Alves, pero la opción más claro, al menos por la peligrosidad que hubo para los hinchas, estuvo en el pie derecho de Diego Bejarano. En un contragolpe de los del altiplano, Marcelo Martins tomó el balón, cedió atrás para su compatriota y Bejarano remató sobre el arco de Allison. ¿Fue gol o no?



En las Eliminatorias aún no llega el VAR, aunque puede verse que el balón no entra en su totalidad. Todos los fanáticos se levantaron de sus asientos en el Hernando Siles de La Paz, incluso algunos celebraron como si gol ante semejante zapatazo, pero el árbitro ni el juez de línea convalidaron el gol y así ambos equipos se fueron al descanso al término del primer tiempo. Una igualdad en La Paz que no fue justa para el ‘Scratch’.



Brasil ya se encuentra clasificado para las Eliminatorias de Rusia 2018, mientras que Bolivia trata de lograr un triunfo. Un partido que no ha sido aburrido, todo lo contrario, puesto que ha tenido ocasiones de gol para ambos equipos.



