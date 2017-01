Borghi: “Sampaoli no sobrevive como técnico en Argentina porque no tiene ética”

Claudio Borghi, ahora sin equipo en la actualidad, ha disparado contra Jorge Sampaoli. No por sus habilidades como técnico, que largamente ha demostrado en su paso por el Perú como ahora lo hace con el Sevilla en Liga Santander, sino por sus formas como persona, algo que no olvida el exentrenador de la Selección chilena cuando estuvo al mando de ‘La Roja’.



“Sampaoli no sobrevive como técnico en Argentina porque no tiene códigos. Ética, mejor dicho, porque no me gusta hablar de códigos. Cuando en un país futbolizado pasas por encima de la ética, alguien te la va a cobrar”, señaló el ‘Bichi’ en una entrevista con Fox Sports Chile en la cual le preguntaron por el presente del técnico del Sevilla.



“Es un gran entrenador, pero no tiene ética. Negociaba mientras yo todavía era el entrenador de Chile. Eso entre otras cosas, pero muchas cosas. Y no solo humana. Hay muchos periodistas que tienen que averiguar. Yo nunca firmé un papel para avalar alguna compra, por ejemplo. Pero hay máquinas, hay cosas que se compraron. Lo sabe gran parte del periodismo, pero nadie lo dice. Sampaoli es de los mejores entrenadores que he visto. Así como hay grandes jugadores que uno los ve como personas y no sirven para nada”, agregó.



La relación Borghi-Sampaoli nunca fue del todo buena. Las palabras del extécnico de equipos como Boca Juniors, Argentinos Juniors, entre otros, lo demuestran.

