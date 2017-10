Chile enfrenta este jueves aBrasil en busca de asegurar un cupo al Mundial Rusia 2018. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi deberán superar la racha negativa de nunca haber ganado en el país carioca: sin embargo, en las últimas horas se escucharon los rumores que ambos equipos arreglarían el partido para eliminar a Argentina.

Un empate clasificaría de forma directa a Chile y le daría la posibilidad a Brasil de no tener en el mismo Mundial a su archirival Albiceleste.

En relación al tema, Claudio Bravo, capitán de la selección roja, declaró en conferencia de prensa que no existe la posibilidad de arreglar un encuentro por Eliminatorias:

► Final con suspenso: Costa Rica empató 1-1 ante Honduras y clasificó al Mundial de Rusia 2018



“Va ser un partido de Clasificatorias. No va a pasar eso de no agredirse. Ellos no van a querer regalar nada, es su último partido”, explicó el portero del Manchester City inglés.

"La Roja" suma 26 puntos y ocupa el tercer lugar de la tabla, pero cuatro equipos tienen posibilidad de pasarlo en la fecha final y sólo un triunfo ante el equipo liderado por Neymar le asegura un boleto al Mundial.

Los cuatro primeros de la Conmebol irán a Rusia, mientras que el quinto jugará la repesca ante Nueva Zelanda, ganador de la zona de Oceanía.

Además, en la jornada final Chile tendrá que jugar sin Arturo Vidal, una de sus grandes figuras, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.