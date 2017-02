Brasil vs. Uruguay se enfrentan este jueves en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la fecha 2 del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Ecuador. Se trata, sin duda, del choque más atractivo que tendrá esta jornada del torneo de menores.

La victoria que consiguió Uruguay en la primera jornada no deja confiado al equipo de Rodrigo Amaral, el otro goleador del torneo, con cuatro anotaciones, pues Brasil procurará ser más contundente que frente a Ecuador con el que empató por 2-2.



Brasil vs. Uruguay: horarios en el mundo País Hora Perú 6:15 pm. Colombia 6:15 pm. México 6:15 pm. Ecuador 6:15 pm. Argentina 8:15 pm. Chile 8:15 pm. Uruguay 8:15 pm. Brasil 8:15 pm.

El once veces campeón del Sudamericano Sub 20, Brasil, todavía no ha destapado todo el cofre de talento y efectividad con el que llegaron precedidos sus jugadores.

"A nadie le gusta un resultado de esos. Pero nos llevamos un susto que hasta pudo haber sido peor. No salimos satisfechos pero, al final, el empate fue un buen resultado", dijo con resignación el seleccionador de Brasil, Rogério Micale, tras empatar en la primera fecha 2-2 un partido que iba ganando por 0-2 a Ecuador.



Por su parte, Uruguay va camino a la consolidación en su juego, con defensas que salen con facilidad al ataque, un medio campo que otorga equilibrio en defensa y generación de juego y con facilidad para llegar al gol cuando sus delanteros no encuentran espacios en la zona contraria.

Brasil vs. Uruguay: alineaciones probables del partido

Brasil. Caique; Dodo, Lyanco, Gabriel, Arana; Caio, Maycon, Savio, Neres, Richarlison; Vizeu.



Uruguay. Mele; Rodríguez, Rogel, Viña, Olivera; Waller, Benavídez, Betancur, De la Cruz; Amaral, Schiappasse.

