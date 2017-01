Bulos no será compañero de Edison Flores: el peruano evalúa otras opciones

Iván Bulos no será compañero de Edison Flores. El delantero peruano no es del perfil deseado del Aalborg, de acuerdo al director deportivo, Allan Gaarde. “No se ajusta a los que estamos buscando”, señaló el dirigente del equipo danés, en un textual que ha sido reproducido en varios medios del mismo país. Por ahora, el ex O’Higgins evalúa otras opciones en el mercado, como también lo menciona la propia agencia que lo representa.



► Equipos de la Superliga China tientan a Dani Alves con millonario sueldo



“Si bien existió predisposición de ambas partes para lograr un acuerdo, se optó por continuar evaluando otras opciones antes de tomar un decisión definitiva. El futbolista agradece al Aalborg por permitirle entrenar durante su estadía en Europa”, indica AGREF.



La misma agencia agrega que se evaluarán otras opciones con su representante para ver cuál será el futuro del exdelantero de Municipal para esta temporada.



En su experiencia en el futbol chileno, Iván Bulos marcó tres goles (uno en Liga y dos en Copa) en 18 partidos disputados en el equipo sureño. Por ahora, no hay futuro definido.



Por otro lado, Edison Flores ya se encuentra entrenando con normalidad y en los próximos días viajará a Portal para disputar algunos amistosos con su equipo.



