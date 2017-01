Primero se desligó del Numancia y luego señaló que iría a la MLS. Luego lo vimos, a través de su Instagram, en Nueva York y todo hacía indicar que Alexander Callens iba a ser el nuevo defensa del New York City. Hasta ese momento, todo eran especulaciones hasta que su técnico, Patrick Viera, habló de la posibilidad de que sea compañero de Pirlo y Villa.



►Barcelona en semifinales: así fueron los memes del pase a una nueva instancia de la Copa del Rey



“Él es uno de los jugadores que nos puede hacer bien a nosotros. Es realmente bueno. Ahora estamos en el proceso de hablar y negociar, pero no hay nada más. No puedo decir más por respeto al jugador”, señaló el exvolante del Arsenal en conferencia de prensa en referencia a Callens.



No obstante, todo haría indicar que la situación de Alexander Callens estaría más que encaminada. Medios de Estados Unidos aseguran que nuestro compatriota es nuevo jugador de la entidad estadounidense, la cual le pertenece al Manchester United.



Callens llegaría a su cuarto equipo del extranjero. Primero fichó por la Real Sociedad B, luego fue fichado por el Numancia y ahora con el New York City. La prioridad sigue siendo estar en el extranjero para sumar más experiencia como zaguero central.



La trifulca de Neymar con Vela: el momento más tenso de las semifinales de la Copa del Rey

LEE TAMBIÉN: