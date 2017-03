Carles Puyol: "Falcao es uno de los jugadores que más me costó marcar"

Radamel Falcao recibe elogios desde todas las partes del mundo. El colombiano ha sabido dejar huella en la liga española, lugar donde tocó el cielo gracias a sus estupendas temporadas con el Atlético de Madrid. Uno de sus oponentes en dicho torneo, viajó a Colombia por motivo de la campaña de la Copa del Mundo, y cuando le consultaron sobre el atacante, solo tuvo grandes palabras: el mismísimo Carles Puyol.

►Gol de Oro y Plata: ¿Por qué fracasó y cuándo se jugó el último partido bajo esta regla?

"Es uno de los jugadores que más me costó marcar... Me impresionó jugar contra él", dijo el ex defensor del Barcelona de España.

El defensor confirmó que el referente de la selección de Colombia es Falcao. “En Colombia hay muchos jugadores referentes, pero si me tengo que quedar con uno que tuve la suerte de marcarlo fue Radamel Falcao. Para mí es un grandísimo jugador.

Por otro lado, Carles Puyol no perdió la oportunidad de hablar de la selección de Colombia, la cual se ubica actualmente en la segunda posición de las Eliminatorias Rusia 2018, así como también de la responsabilidad de James Rodríguez en la capitanía cafetera.

"Ahora está en una muy buena posición, pero todavía quedan partidos. El capitán tiene que ser responsable, predicar con el ejemplo. Tener momentos de calma, momentos de mano dura. Tirar de sus compañeros.. James es un buen jugador, está en un gran club. Es joven, pero con mucha experiencia", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...