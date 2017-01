Carlos Tevez criticó hoy que se hable sobre cuánto dinero va a cobrar en el equipo chino Shanghái Shenhua, una cifra que es "confidencial" y que, según asegura la prensa, supera el sueldo de cualquier otro jugador del mundo.



"No he dicho la cifra que uno iba a ganar porque eso es confidencial. Uno no puede estar diciendo lo que va a ganar por respeto a sus compañeros y a su institución y entonces creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo", dijo hoy en una rueda de prensa.



Carlos Tevez Carlos Tevez fue recibido por una multitud en su llegada a China. (Getty Images)

Carlos Tevez fue presentado por primera vez este sábado ante los medios de comunicación tras su fichaje por el club Shenhua de la ciudad china de Shanghái por el que, según la prensa, cobrará 40 millones de dólares anuales y se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo.



El Shenhua y el Boca Juniors anunciaron hace unas semanas el acuerdo por el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argentino recibirá 11 millones de dólares (10,5 millones de euros).



Carlos Tevez, quien se entrenó hoy con sus compañeros en la ciudad deportiva del Shenhua, aterrizó el pasado jueves en Shanghái, donde centenares de aficionados lo esperaban para festejar la llegada de la nueva estrella del fútbol chino.



El argentino agradeció el recibimiento, un "cariño" que dijo no merecer "todavía" y que le gustaría ganarse "dentro del campo".



