Carlos Tevez no vive uno de sus mejores momentos con la camiseta del Shanghai Shenhua. Cerca a la quincena de este mes, su entrenador Wu Jingui lo dejó fuera de la convocatoria de una jornada de la Superliga China porque se encontraba con sobrepeso. Incluso, lo mandaron a entrenar con las reservas, cosa a la que el 'Apache' se negó.

Ahora, la misma dirigencia de su club se ha encargado de criticarlo duramente ya que consideran el delantero argentino no retribuye los 11 millones de euros que pagaron por su traspaso.

"Con lo que se le dijo antes ya debería haber comprendido que no puede ser titular únicamente por su fama. Tevez no nos entiende", indicó este martes Ma Yue, portavoz del Shanghai Shenhua, en declaraciones que recoge el diario AS.

Y es que la directiva del club chino tiene al ex atacante de Boca Juniors como uno de los mejores pagados del mundo: gana aproximadamente 40 millones de euros por temporada. No obstante, solo ha marcado tres goles en 15 partidos jugados.

Las palabras del portavoz llegan en medios de los rumores de la prensa argentina de una posible vuelta de Carlos Tevez a Boca. TyC Sports afirma que tiene chances de regresar en las próximas semanas.