Carlos Tevez no tuvo un buen debut en el Shangai Shenhua en el partido de este martes. El cuadro del argentino enfrentó al Brisbane Roar por la Champions de Asia y fue vencido 2-0. El resultado hizo que queden fuera del torneo.

El 'Apache' no tuvo un buen desempeño. El delantero no gozó de oportunidades de gol y ya se preguntan si justifica su sueldo de 40 millones de dólares. Por esto, el rival de turno aprovechó esto para burlarse del ex Boca Juniors.

"¿Carlos quién? Una demostración de clase mundial confirma nuestra pase a la Champions de Asia", escribió el Brisbane Roar respecto a Tevez.

Como se recuerda, el internacional con la Selección de Argentina llegó al conjunto chino a cambio de 10,5 millones de euros para los xeneizes. Su contrato es por dos temporadas.

Ahora, a Carlos Tevez solo le quedará pelear por el campeonato local, aunque no la tendrá fácil ante rivales como Guangzhou Evergrande, Hebei Fortune y Shanghai SIPG.

