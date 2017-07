El técnico del The Strongest, el venezolano César Farías, fue suspendido por dos años por el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de Bolivia, por la agresión en octubre del año pasado a un dirigente en un partido de fútbol, se informó este viernes.

"Declarar al señor César Alejandro Farías Acosta, director técnico del club The Strongest, culpable de infracción (y) se lo sanciona con la suspensión de (2) dos años calendario", dice la resolución divulgada en la prensa local por el TJD contra el ex técnico de la selección venezolana de fútbol.



Farías, de 44 años, asumió el cargo en el club boliviano en abril de 2016, proveniente del paraguayo Cerro Porteño, y se constituyó en un exitoso timonel. Alcanzó un campeonato local y ha sido clave en la Copa Libertadores, donde el club disputa los octavos de final frente al argentino Lanús.

Fue denunciado por el dirigente del club Oriente Petrolero, Benjamín Saucedo, de agresión física, durante un partido en octubre de 2016. Reconoció entonces que "cometí un error", pero aseguró que primero fue insultado por su denunciante y que "me cansé que me llamen extranjero muerto de hambre".



La dirigencia de The Strongest anunció que apelará el fallo a un tribunal superior de justicia de la Federación Boliviana de Fútbol.



Farías, entrenador de Venezuela entre 2007 y 2013, se encontraba en fase de renovar su contrato con The Strongest para encarar el torneo Clausura de Bolivia, en el segundo semestre de 2017, y el partido clave de vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores de América, ante el argentino Lanús, el próximo 8 de agosto. AFP.