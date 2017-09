Chilavert ataca al Wilstermann de Mosquera y de nuevo crítica a la Conmebol

Es el partido de la polémica. Unos miran a un River aniquilador y otros desconfían del partido de Wilstermann en la Libertadores. En el partido no ocurrió nada fuera de lo común, pero medios argentinos y el propio José Luis Chilavert han calificado varias situaciones curiosas en la goleada que lo propinó el cuadro millonario de Marcelo Gallardo al de Roberto Mosquera. El exgolero guaraní dio declaraciones a Radio Rivadavia de Argentina, en donde expresó su malestar por la Conmebol, así como el señalado encuentro por los cuartos de la Libertadores.



“Es algo raro lo que pasó. Es la primera vez en mi vida que veo que un arquero (Raúl Olivares) en vez de atajar manotea la pelota dando rebotes para adelante, o le patean y mira la pelota pasar, o que un volante robe una pelota en su área y recorra toda la línea y nadie lo baje, es muy raro todo”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia de Argentina.



Del mismo modo, Chilavert también lanzó críticas al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). “Alejandro Domínguez es el presidente de la alta corrupción que existe en la Conmebol. Es el presidente de la comisión de finanzas de FIFA y, junto a (Gianni) Infantino, quien es el Al Capone en la actualidad del mundo del fútbol, están matando al deporte”, manifestó al mismo medio.



Incluso agregó críticas para la decisión de su país de albergar la Copa del Mundo de 2030, en conjunto con Argentina y Uruguay. “Paraguay no tiene porqué meterse para organizar un Mundial, hay otras prioridades que deben solucionarse como construir escuelas, hospitales y carreteras. Pero bueno, en el medio está metido Alejandro Domínguez”, finalizó.



Sobre el partido entre River Plate con Wilstermann, Roberto Mosquera dijo que fue "satanizado" por los medios y enfatizó que no tiene "deudas morales" con nadie tras la versión de un arreglo en el partido de la Copa Libertadores que perdió por goleada 8-0 ante el River Plate.



Mosquera y el presidente del equipo, Grover Vargas, dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba (centro) para rechazar de forma tajante las versiones en ese sentido que levantan polémica en las redes sociales y en medios de Bolivia y Argentina.



