En el gobierno de Joseph Blatter, como presidente de la FIFA, había un personaje de peso que lo atacaba de vez en cuando: Diego Maradona. Ahora, con Gianni Infantino, el 'Pelusa' cambió su rostro de molestia por sonrisas.



Es más, posa junto a él y aparece en las ceremonias que organiza el máximo ente rector del fútbol. De ese tema, se refirió José Luis Chilavert, quien, fiel a su estilo, le dedicó una polémicas palabras al argentino.



"Me da tristeza ajena, es un panqueque. Estuve reunido con él en San Pablo. Se ha transformado en un panqueque. Lo peor que le puede pasar al fútbol. Decía que iba a respaldar a los jugadores y ahora defiende a Infantino", dijo el paraguayo



En entrevista a ESPN Radio, el exportero agregó: "Andá a saber qué arreglo hizo. Es una pena. Tenemos pensamientos diferentes. Él sigue siendo socialista y apoyó en su momento a Fidel Castro, Chávez y Maduro, pero vive en Emiratos Arabes".



José Luis Chilavert, además, vinculó el tema familiar con el presente actuar de Diego Maradona. "Tenemos muchas diferencias de vida. Yo por lo menos tengo una familia bien formada, en definitiva; él no tiene lo mismo. No me defraudó, yo lo conozco bien. Cuando hay dinero de por medio él se vuelca y se olvida de que tiene que apoyar a los más necesitados", finalizó.



