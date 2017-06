Si bien es cierto que Marcelo Bielsa no ganó títulos al mando de Chile, para muchos él empezó la revolución en el combinado del país sureño en 2007. Su juego ofensivo fue una clara muestra de ello. Sin embargo, para Arturo Vidal el ex entrenador de la 'Roja' no merece crédito.

El volante del Bayern Munich habló para el diario alemán Süddeutsche Zeitung antes de jugar ante Alemania por la Confederaciones 2017 y allí ninguneó lo hecho por el 'Loco' en su país.

"Bielsa no ha tenido nada que ver, eso fue un invento. A mí no me cambió nada. Toda renovación se dio con los técnicos que vinieron después que nos hicieron campeones", dijo Vidal.

Asimismo, sostuvo que en los '80 nació la mejor generación del fútbol en ese país. "Actualmente lo disfrutamos. Sampaoli y Pizzi nos han hecho funcionar bien", añadió.

