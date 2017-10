Muchos fanáticos desean que Argentina no clasifique al Mundial. Por ello, luego de la Albiceleste empatara contra Perú en La Bombonera, brasileños y usuarios en todo el mundo no dudaron el crear el hashtag #EntregaBrasil en forma de que el ‘Scratch’, ya clasificado al Mundial de Rusia 2018, baje el ritmo de juego para que Chile gane y así le quite las posibilidades al cuadro de Jorge Sampaoli de clasificarse de forma directa o al repechaje.



Ante este tema, y previo a las confesiones de Gabriel Jesus ante su compañero de equipo Claudio Bravo, el defensa Joao Miranda se refirió al tema que ha creado bastante polémica en Sudamérica. “Nuestro objetivo es ganar este partido. Si Chile está en esta situación, no es culpa nuestra. Espero que la invencibilidad de Brasil ante Chile en casa continúe”, señaló el zaguero en modo de confianza de darle una victoria a su gente en la última fecha de Eliminatorias.



Chile está a un paso de clasificarse a su tercer Mundial consecutivo, aunque para conseguir esa meta sin depender de otros tiene que hacer algo que jamás ha logrado en su historia: ganar en Brasil por las eliminatorias mundialistas.



El partido del martes en Sao Paulo por la clausura del maratón sudamericano rumbo a la Copa del Mundo de Rusia da pie a todo tipo de conjeturas, tomando en cuenta que su resultado puede influir en el destino de Argentina, el máximo adversario futbolístico de Brasil.



Una victoria ante un Brasil ya clasificado asegura a los bicampeones de América su participación en el Mundial y de paso elimina una de las posibilidades para que Argentina avance directamente. Un empate coloca a los chilenos al menos en el puesto de repechaje.



"El objetivo primordial es sumar”, resumió el portero y capitán chileno Claudio Bravo. “Tenemos que doblegar a un rival fuerte, que juega en casa y creo que tenemos armas para ello".



