Gary Medel fue parte del once de Chile que buscó dar la sorpresa - que no llegó - ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 en Conmebol. El 'Pitbull', como se le conoce en su país, jugó con el cuchillo entre los dientes. Sin embargo, no pudo hacer nada ante los de Tite.

Tras el encuentro, la prensa del vecino país del sur indicó que el jugador del Besiktas podría renunciar al equipo. No obstante, en breve rueda de prensa, este negó tajantemente lo que se especulaba.

"Estos diez últimos años con la Selección de Chile han sido muy bonitos. Ganamos cosas increíbles y me voy con eso. ¿Por qué habría de renunciar? Si me llaman para jugar voy a ir sin problemas. Tengo 30 años, así que tengo aún mucho que dar", sostuvo Medel.

Gary Medel negó que vaya a dejar la Selección de Chile. (AFP)

Asimismo, se manifestó respecto a la llegada de un nuevo técnico. Juan Antonio Pizzi ya no seguirá al mando de la 'Roja'. "Eso lo van a tener que decidir los dirigentes. El que viene tiene que hacerlo con grandes expectativas", mencionó en declaraciones que recoge El Gráfico.

Como se recuerda, el vigente campeón de América quedó en el sexto puesto de las Eliminatorias Rusia 2018 en Sudamérica. Solo sumó 26 puntos, quedándose fuera de la zona de repechaje por diferencia de goles.