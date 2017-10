La no clasificación de Chile al Mundial Rusia 2018 ha generado en los hinchas de otras selecciones sudamericanas todo tipo de burlas. La última, y quizá la más viral de todas, obedece a un comercial en el que Alexis Sánchez encarna a su versión anciana para contar las hazañas de 'La Roja' en Rusia.



Si bien el comercial fue hecho para la Copa Confederaciones, no deja de llamar la atención el hecho en que el crack del Arsenal da por sentado una inmensa superioridad de su selección, cosa que no podrá darse al haber terminado en el puesto 6 de las Eliminatorias.

La mencionada publicidad comienza cuando el nieto de Sánchez le cuenta que en la escuela le han pedido que lleve una historia. Es así que el chileno relata cómo fue la consagración de 'La Roja' en Rusia utilizando para ello un celular.

"Fue un debut complicado. Después vino Alemania. Lo demás todos los saben. No estaba solo, éramos 17 millones. Hacía mucho calor. ¿Y yo? estaba escribiendo la historia", relata la versión anciana de Alexis Sánchez. Sin duda, la historia que nunca fue.