La selección de Chile no la pasa nada bien. En medio de la tristeza y cólera por quedar fuera del Mundial, se siguen revelando secretos de la interna que se guardaban con tal de no dañar la entereza de los mapochinos. Pero ahora ya nada importa.

La esposa de Claudio Bravo habló ayer y disparó contra Arturo Vidal. Pero ahora, es la suegra del guardameta quien aseguró sin ningún tapujo lo que era un secreto a voces en Chile y en todo Sudamérica.

"Todo el mundo sabía que Arturo Vidal llegaba curao", sentencia Pilar Lizana, suegra del capitán de la 'Roja'. Cabe resaltar que 'curao' significa 'resaqueado' en Chile, como para que nos demos una idea.

"Mi hija es lo más transparente y directa. Ella no se guarda nada cuando tiene que hablar algo. Y no sé. Como te digo, la apoyo, toda la familia la apoyamos. Sabíamos lo que estaba pasando en la selección, y no porque Claudio lo cuente. Nosotros tenemos gente que trabaja en el casino Monticello y que nos cuenta. Somos vecinos del casino. De allá se filtra mucha información", agregó la mujer, quien fue invitado en el programa Bienvenidos de Chile.

Pero eso no fue todo. La suegra de Bravo indicó la fuente que le dio tremenda información. "Me lo contó alguien que trabaja allá, un sobrino que trabaja allá… Que había habido una pelea, que Arturo había estado allá. Que se había venido a las 7 de la mañana. Que había pagado para que el casino borrara las cámaras de seguridad de todo el show que habían hecho".

Luego, indicó que a Arturo Vidal le hace falta ayuda de su familia. "Mira, yo creo que a Arturo Vidal le hace falta la ayuda familiar, en primer lugar. Después, yo creo que la persona más cercana a él, que es su mujer, debe apoyarlo, pero en las buenas. Y no salir a carretear tanto. Y apoyarlo en lo que él hace", finalizó.