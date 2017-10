Suena difícil decirlo, pero Chile se quedó sin Rusia 2018. El vigente bicampeón de América cayó 3-0 ante Brasil en Sao Paulo y con ello quedaron sepultadas sus chances de llegar al Mundial. En el país del sur están con un dolor profundo y en plena transmisión luego del cotejo el periodista Manuel de Tezanos Pinto y el técnico Claudio Borghi tuvieron un candente discusión.

Y es que el ex DT de la 'Roja', por más que haya sido crítico del trabajo de Juan Antonio Pizzi, no permitió que el hombre de prensa llame inepto a su colega.

"Decir que el técnico es un tarado y un estúpido no me parece correcto. Si es populista es una forma de progresar en un ambiente que quizás, en algunos casos, da muchos resultados", apuntó Borghi tras las palabras de Tezanos Pinto hacia el ex entrenador de la Selección de Chile.

El periodista trató de explicarse por las palabras que dijo. Sin embargo, el también ex hombre de Colo Colo no quiso escuchar sus respuestas. Así dejó la transmisión en vivo, asombrando a los panelistas.

Como se recuerda, Claudio Borghi dirigió a la 'Roja' entre 2011 y 2012. No logró ningún título con la Selección de Chile aunque, siendo argentino, le tiene gran cariño a ese país.