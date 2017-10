Si bien es cierto que Chile se quedó sin Rusia 2018, su ex técnico Jorge Sampaoli sí estará en el Mundial: el popular 'Hombrecito' clasificó a la máxima cita del fútbol dirigiendo a Argentina. Muchos aún guardan con recuerdo su pase por la 'Roja' (ganó la Copa América en 2015), aunque según 'Las Últimas Noticias' habló mal de su ex jugadores.



El citado medio del vecino país del sur filtró una conversación del entrenador con los hombres de la prensa chilena hace dos años. Se indicó que el ex DT del Sevilla le había perdido la fe a sus ex dirigidos.

"Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edú (Vargas), cada vez que lo veo llegar a la Selección de Chile está peor que antes. Mati (Fernández) ya no da para jugar en este equipo. Pinilla solo piensa en fiestas cuando no lo convoco", habría dicho Sampaoli en 2015.

Y es que, según el citado medio, el DT sostenía reuniones con la prensa local donde hablaba de sus dirigidos. Todas estas conversaciones eran 'off the record', hasta este jueves.

Es más, ni siquiera se salvó uno de los referentes del actual equipo chileno. "Lo de Arturo Vidal es para un especialista médico. Le encanta tomar y no se controla. Cuando veníamos de un avión de Lima, me dijo que si podía tomar una cerveza. Si seguimos así, es difícil llegar a Rusia 2018. Hasta el repechaje", habría dicho el entrenador. Puedes leer el artículo completo AQUÍ.