"Ni Colombia avanza ni Chile presiona y todos contentos", así explicaba la televisión colombiana lo que ocurría en los últimos tres minutos del encuentro de hace cuatro años entre la selección colombiana y chilena, que empataban 3 a 3 en Barranquilla y les daba, a ambas, el pase directo al Mundial de Brasil 2014.



Tres minutos muy similares a los de Lima el último jueves, con el dueño de casa pasándose el balón entre los defensores y el visitante esperando en campo propio, y que tanta polémica ha desatado en el vecino país del sur, que incluso se plantea reclamar los puntos ante FIFA por un supuesto arreglo entre Perú y Colombia. Por increíble que suene.

► Renato Tapia sobre supuesto arreglo con Colombia: "La clasificación no se vende"

El 1 a 1 en el Nacional, finalmente, llevó a Colombia a Rusia, a Perú al repechaje y a Chile a casa. Pero como ya se sabe de sobra, la memoria es frágil y los recuerdos, muchas veces, nunca son muy claros. Hacer algo de memoria es un buen ejercicio y te lleva, por ejemplo, a encontrar precedentes en los que 'La Roja' también fue protagonista de supuestos "arreglos" como 'El Pacto de Lima' que hoy tanto reclama.

Sudáfrica 2010: España 2 - Chile 1

Sudáfrica 2010: España 2 - Chile 1. (Video: YouTube)

En aquella ocasión, España se impuso por 2-1 a Chile en el partido disputado en el estadio Loftus Versfeld de Tshwane, en Pretoria, el 24 de junio de 2010. El resultado dejó a los españoles primeros del Grupo H; a los chilenos, segundos; y a Honduras y Suiza, eliminados.



Lo que cabe recordar aquí, es que en determinado momento, Bielsa, entonces técnico de Chile, pidió a sus jugadores no atacar más, pues el resultado los metía en octavos de final. Así lo explicó el propio Iker Casillas tiempo después.



"Bielsa les empezaba a decir que se quedasen atrás, que dejaran de atacar, que este 2-1 les venía muy bien (con respecto a sus otros dos rivales del grupo, que eran Suiza y Honduras). Pasaban segundos. Y me acuerdo que a Busquets o Piqué le dije que estuviese tranquilo, que si Chile se conformaba y quedaban segundos, nosotros no seríamos tontos. Vamos a conformarnos. Y con el 2-1 pasamos primero", dijo Casillas al diario AS de España.

Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 3 - Chile 3

Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 3 - Chile 3 (Video: YouTube)

Y esto fue lo que ocurrió nada más en la eliminatoria anterior. El 11 de octubre de 2013, en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia remontó un 0-3 para volver a un Mundial luego de 16 años. El empate además, también metía de forma directa a Chile a su segundo Mundial consecutivo. Es por ello que en los minutos finales "ni Colombia avanza ni Chile presiona y todos contentos".