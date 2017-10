Chile se juega la vida en las Eliminatorias. Si pierde frente a Brasil en Sao Paulo en la última fecha del torneo, probablemente le diga adiós a todas sus aspiraciones de ir a Rusia. Sin embargo, si empata, las posibilidades prácticamente son seguras de clasificar al Mundial. La misión no es nada fácil: enfrente no solo tienen a Neymar, Coutinho, Dani Alves, Gabriel Jesus y compañía, también tienen a un ‘Scratch’ que permanece invicto al mando de Tité y querrá despedirse con un triunfo frente a su público pese a no alcanzar los 43 puntos de Bielsa en las Eliminatorias para Corea-Japón 2002. La historia se juega así según los estadísticos.



En un informe revelado por unos ingenieros de la U. de Chile, en una forma más para poner ansiosos a los hinchas, el doctor en investigaciones de la Universidad de Columbia y parte del equipo realizador de la casa de estudios chilena, Denis Sauré, habló de las posibilidades matemáticas de la Selección de Pizzi de poder clasificar al Mundial.



“Si logramos sacar un empate frente a Brasil en el último partido de las clasificatorias, estaríamos con un 99,94% de probabilidades de clasificar al Mundial. Eso sumando las probabilidades de clasificar directo, que sería de 52,64% y de ir al repechaje, en un 47,30%, casi mitad-mitad en ese escenario. No es 100%, porque hay uno o dos escenarios raros que se pueden dar. Que Chile quede entre los primeros cinco es casi tan posible como que Uruguay clasifique directo. A los uruguayos les pusimos 100%, pero es un redondeo, porque la probabilidad es 99,99991%. Hay una pequeña opción de que queden en repechaje, pero tendrían que sumarse varias cosas que uno no esperaría, como que Chile gane, Colombia gane, Uruguay pierda 5-0 y Argentina gane 5-0", indicó el especialista a Últimas Noticias de Chile.



¿Cómo se llegó a esa conclusión? "Usamos un modelo econométrico para simular los resultados y que se calibra a partir de datos históricos de los últimos cinco años y datos de casas de apuestas, que sirven para corregir cosas que no están capturadas en la historia. Por ejemplo, la amarilla de Arturo Vidal, que no juega el martes y puede influir en el resultado", finalizó el doctor sobre el tema ‘La Roja’ en las Eliminatorias.



