Chile vs. Croacia: se enfrentan en amistoso internacional por la China Cup desde el estadio Guangxi Sports Center. El duelo se desarrollará este miércoles 11 de enero desde las 6:35 am. (horario peruano) y 8:35 am. (horario chileno).

► Cristiano, Messi y los mejores once jugadores del planeta, según las votaciones del The Best



El vigente campeón de la Copa América, Chile, fue invitado a la China Cup. Torneo amistoso de selecciones (cuenta con el visto bueno de la FIFA) que se disputará en el país asiático entre el 1 y 15 de enero.

Chile vs. Croacia: horarios del partido PAÍS HORARIO Perú 6:35 am. Chile 8:35 am. Argentina 8:35 am. Ecuador 6:35 am. Colombia 6:35 am.

El equipo de Juan Antonio Pizzi debutará en el cuadrangular de preparación (también participan Islandia y el local China) contra Croacia. La 'Roja' presentará un cuadro con jugadores que actúan el medio sureño.

El seleccionador de Chile aseguró, en la previa del duelo, que toman el torneo con toda la seriedad posible. "Estamos ilusionados de poder hacer una buena copa y ganarla. Cada vez que representamos al país, queremos hacerlo bien", afirmó Pizzi.

► FIFA: ¿cómo sería el formato del Mundial con 48 selecciones?



El rival de Chile, Croacia llevó al torneo un equipo joven. Pero ese no es impedimento para cumplir con una buena presentación. "Somos un país de tradición futbolística. Queremos quedarnos con la copa”, afirmó Mario Situm.

LEE TAMBIÉN...