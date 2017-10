Para todos es una sorpresa que Marcelo Díaz no esté en la convocatoria de Pizzi para la última fecha doble de las Eliminatorias. Incluso para los jugadores. Mauricio Isla llegó el pasado domingo a Chile para concentrar en Pinto Durán para los partidos frente a Ecuador y Brasil. Sin embargo, cuando el jugador del Fenerbahce fue entrevistado por la prensa, el lateral derecho no dudó en mostrar su inconformidad por el no llamado de su compañero.



“Es una noticia terrible, porque es un jugador muy importante. En esta generación hay jugadores top, como Alexis, Vidal y Bravo; jugadores importantes, como Medel, Aránguiz, Marcelo Díaz y Vargas, entonces me sorprendió. Yo hablé con el entrenador y jamás hablamos si Marcelo iba a estar o no citado. Cuando vi la nómina, me sorprendí. Espero ganar estos partidos y que vuelva a la Selección, porque es un jugador muy importante”, dijo Isla.



Pizzi y la selección de Chile penden de un hilo que está a punto de romperse y que puede dejarlos fuera del Mundial de Rusia, algo que resultaba impensable hace algo más de un año, cuando la Roja dio un golpe de autoridad al proclamarse bicampeón de la Copa América.



¿Qué ha sucedido en apenas un año para que un equipo que aspiraba no sólo a llegar a Rusia 2018, sino a pelear por metas mayores, esté con un pie y medio fuera? Seguramente no hay una sola respuesta y el descalabro chileno se debe a un cúmulo de factores, pero la responsabilidad de Pizzi en el entuerto es innegable.



El argentino ha perdido el control del vestuario y ha sido incapaz de mantener engrasado un equipo que funcionaba como un reloj suizo.



Los resultados saltan a la vista. Chile ocupa el sexto lugar en la liguilla sudamericana de clasificación y ahora mismo está fuera del Mundial de Rusia.



Las dos últimas jornadas serán decisivas. El jueves recibirá en Santiago a Ecuador y el 10 de este mes la Roja visitará en Sao Paulo a Brasil, líder de las clasificatorias y que obtuvo el billete a Rusia hace semanas.



Esta fue la criticada acción de Mario Balotelli en el partido del Niza. (YouTube)