No puede haber un revés para Chile si busca clasificar al Mundial. Necesita los tres puntos en el Monumental de Santiago y conseguir un buen resultado en Brasil si quieren el pasaje directo para Rusia. Por eso, el técnico Juan Antonio Pizzi convocó a 19 jugadores extranjeros para la última fecha doble de las Eliminatorias, en donde destaca la presencia de los jugadores consagrados Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y compañía.



A diferencia de otras convocatorias, Pizzi no ha llamado a Marcelo Díaz, Nicolás Castillo y Felipe Mora, habituales llamados por el técnico argentino. Aquí la lista de la ‘Roja’.



Claudio Bravo – Manchester City F.C. (Inglaterra)

Mauricio Isla – Fenerbahçe SK (Turquía)

Enzo Roco- Cruz Azul Fútbol Club A.C. (México)

Eugenio Mena – Sport Club do Recife (Brasil)

Paulo Díaz – San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Gary Medel – Besiktas J.K. (Turquía)

Francisco Silva – Cruz Azul Fútbol Club A.C. (México)

Charles Aranguiz – Bayern Leverkusen (Alemania)

Felipe Gutiérrez – Sport Clube Internacional (Brasil)

Arturo Vidal – F.C. Bayern München (Alemania)

Pedro Pablo Hernández – Real Club Celta de Vigo (España)

Alexis Sánchez – Arsenal FC (Inglaterra)

Eduardo Vargas – Tigres de la UANL (México)

Edson Puch – Club de Fútbol Pachuca (México)

Leonardo Valencia – Botafogo F.R.(Brasil)

Guillermo Maripán – Deportivo Alavés (España)

Erick Pulgar – Bologna F.C (Italia)

Martín Rodríguez – Cruz Azul Fútbol Club A.C. (México)

César Pinares – Al-Sharjah SCC (Emiratos Arabes)



