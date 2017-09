Pizzi no suele hablar de los jugadores que no están convocados, pero en esta oportunidad hizo una excepción para la ausencia de un indiscutible como Marcelo Díaz. “Es un jugador importante, pero hemos contemplado varias variables al convocar. Los jugadores que han sido seleccionados son los que más se acomodan para llevar adelante los planes de cada partido”, señaló el entrenador argentino, considerando que el volante de Pumas no tiene el nivel de la Copa Confederaciones o en pasadas fechas de las Eliminatorias para Rusia 2018.



Del mismo modo, Pizzi señaló que su ausencia no afectará en relación a otros jugadores del plantel. “Pasó antes con otros. Los futbolistas saben el significado de los partidos que vienen. Están comprometidos y no habrá problemas", agregó el DT de la Selección, que se encuentra comprometido al objetivo de llevar a la ‘Roja’ al Mundial de Rusia.



La lista de Pizzi, publicada en la página web de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), no ofrece grandes novedades en cuanto a nombres, salvo quizás el de Guillermo Maripán, del Alavés español.



Los principales referentes de ‘La Roja’ que han tenido buenas campañas en los últimos años encabezan la lista: el portero Claudio Bravo, el defensa Gary Medel, el centrocampista Arturo Vidal y el delantero Alexis Sánchez.



La plantilla comenzará sus entrenamientos el próximo lunes con algunos jugadores del medio local, que serán convocados el domingo al término de los partidos de la octava jornada del torneo chileno. Chile recibirá en Santiago a Ecuador, mientras que juega su último partido en Brasil



