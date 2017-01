Chile vs. Islandia: fecha, hora y canal por la final de la China Cup

Chile e Islandia definirán este domingo en la madrugada al campeón de la edición 2017 de la China Cup. El cuadro de Juan Antonio Pizzi, vigente ganador de la Copa América, parte como favorito.

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Guangxi Sports Center Stadium de la ciudad de Nanning. De otro lado, el tercer lugar lo pelearán los conjuntos de Croacia y China.

Perú: 2:35 a.m.

Colombia: 2:35 a.m.

México: 1:35a.m.

Chile: 4:35 a.m. (transmite Mega)

Argentina: 2:35 a.m.



La Selección de Chile se metió a la final de este campeonato tras vencer a su par croata el pasado martes. En los 90' reglamentarios empataron 1-1, para luego 'La Roja' supo imponerse 4-1 a través de los penales.

En este torneo, el cuadro de Pizzi no ha llevado a figuras como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Aunque, destacan las presencias de Eduardo Vargas, José Fuenzalida y Jean Beausejour.

Del otro lado de la esquina se encuentra Islandia, sorpresa de la pasada Eurocopa 2016. Allí, el cuadro se metió hasta cuartos de final. Incluso dejó en el camino a la Inglaterra de Rooney y compañía.

