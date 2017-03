Chile vs. Paraguay EN VIVO: el elenco ‘mapocho’, dueño de casa, cumplió y clasificó sin problemas al hexagonal final del Sudamericano Sub 17, instancia en la que busca sacar provecho del apoyo de una hinchada fiel que disfruta el gran momento de su selección. Y vaya que lo ha hecho. Seis de seis puntos posibles hasta ahora. Ahora esperan seguir con la senda del triunfo este lunes (6 p.m. hora peruana) en Rancagua.



Chile vs. Paraguay: horarios en el mundo

País Hora Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Brasil 8:00 p.m. España 12:00 a.m.

"Fue muy duro", el inicio del torneo, clasificamos y "vamos por más", comentó el entrenador de Chile, el argentino Hernán Caputto. La 'Roja' fue el líder del Grupo A, con ocho puntos, por encima de Colombia, Ecuador, Uruguay y Bolivia. Y ahora lo es en el hexagonal final.



El primer escollo del local en la segunda fase del Sub 17 fue Venezuela, selección confirmó el buen momento de la 'Vinotinto' en las divisiones formativas, apenas semanas después de que la Sub-20 clasificara al próximo Mundial. Sin embargo, como era preverse, Chile no tuvo problemas para superarlos por la mínima diferencia.



Luego vino la dura Colombia, a quien también superó por un gol. Zúñiga y Días han sido los jugadores que han marcado en este hexagonal y han puesto a su selección más cerca del sueño de todo un país que cree en estos jugadores como el futuro de Chile.



Recordemos que este certamen otorgará cuatro cupos al Mundial Sub 17 a las cuatro selecciones que terminen en los primeros lugares. Dicha competición se jugará en octubre próximo en la India.

