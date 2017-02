Chile vs. Uruguay: se enfrentan este miércoles en el Estadio El teniente por la fecha 4 del Sudamericano Sub 17. Los charrúas necesitan un triunfo para mantener las esperanzas de clasificación. (05:00 pm Perú , 07:00 pm Chile / Canal 13)

Chile, anfitrión del Sudamericano Sub 17, ha cosechado un triunfo y una victoria en el grupo A del torneo. Los mapocohos han desplegado un juego limpio pero a la vez con pocos embates ofensivos.

En el primer partido, Chile derrotó por la mínima diferencia a Bolivia, una de las selecciones más discretas de la competición. En su segundo cotejo, empató a uno con Colombia.

Uruguay, por su parte, no la pasa bien en el Sudamericano Sub 17. El cuadro charrúa no tiene puntos y un mal resultado ante Chile lo dejaría fuera del torneo.

Uruguay perdió en el primer partido ante ante Ecuador, y luego cayó ante una complicada Colombia. Los uruguayos solo han logrado un gol en la competición.

Chile vs. Uruguay: alineaciones probables

Chile: Bórquez; Valencia, Alarcón, Oyanedel, Zúñiga; Valencia, Morales, Provoste, Díaz; Campos, Vega.

Uruguay: Silveira; Luna, Ferrares, Parada, Medina, Sanabria, Rodríguez, Sena, Rodríguez, Falconis, Torres.

