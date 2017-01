La Serie A de Ecuador, como se le llama al torneo de Primera División de aquel país, dio su inicio el fin de semana pasado con un curioso hecho: todos los equipos empataron sus respectos encuentros, incluyendo al Emelec de Christian Ramos, quien jugó los 90 minutos en un partido que terminó 2-2 contra la Universidad Católica en el Estadio Modelo Alberto Spencer, cancha del equipo ‘Eléctrico’ en donde juega nuestro compatriota.



En su primer duelo oficial, y con la camiseta número 3 en la espalda, el defensa de la Selección Peruana tuvo un partido un poco discreto. Ramos, como su compañero Fernando Pinillo, no fueron del todo seguros en la zaga e incluso el ex Gimnasia de la Plata dio un mal pase para provocar el segundo – marcado por Jhon Jairo Cifuentes - del cuadro de la visita.



Después de ello, Christian Ramos – de acuerdo a las instrucciones de su técnico – siempre trataba de ser un pie de salida, pese a que el campo no se encontraba en buenas condiciones.



Marcos Mondaini y Bruno Vides marcaron los tantos de Emelec, mientras que Cifuentes y López lo hicieron para la Universidad Católica.



En la próxima fecha, a realizarse este sábado, Emelec visitará a River Plate en el segundo encuentro del torneo ecuatoriano. ¿Lograrán alzarse con el triunfo?



