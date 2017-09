Pese a que aún no decidido en qué equipo jugará esta temporada, Claudio Pizarro no pasa desapercibido por los medios europeos. Esta vez, el delantero peruano fue incluido por el medio alemán 'Sport 1', en el once ideal de futbolistas que fueron 'olvidados' en el último curso del mercado de traspasos.

Al 'Bombardero' se lo vinculó con muchos equipos europeos, luego de que se hiciera oficial que no seguiría en el Weder Bremen; sin embargo, no llegó a ningún acuerdo y tendrá que esperar otro tiempo más para volver a los campos de juego.



Incluso en Alianza Lima intentaron 'repatriar' a Pizarro, pero él rechazó las ofertas por distintos motivos, entre personales y deportivos, aunque su regreso a Matute aún no está del todo descartado para el otro año.



Repasa el equipo ideal, según el medio alemán, de los futbolistas que fueron figuras en su momento, que aún están en actividad, pero que no consiguieron equipo para este temporada en Europa.