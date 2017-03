Colo Colo vs. Universidad Católica: juegan por la fecha 5 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental David Arellano. El encuentro se desarrollará el sábado 4 de marzo desde las 3:30 pm. (horario peruano) y lo podrás seguir en la web de Depor.

Después de cuatro jornadas disputadas, el Colo Colo lidera el torneo con diez puntos, los mismos que el Deportes Iquique, y la Católica, vigente campeón, ocupa el antepenúltimo lugar con sólo tres puntos.



Colo Colo vs. Universidad Católica: horarios del partido



PAÍS HORARIO Perú 3:30 pm. Colombia 3:30 pm. Ecuador 3:30 pm. Chile 5:30 pm. Argentina 5:30 pm.

En un torneo tan corto como el chileno, que se juega a una vuelta de partidos y sin eliminatorias finales, el choque ante el líder es vital para la UC, que si pierde quedaría con pocas opciones de reengancharse al grupo de cabeza.



La Universidad Católica, dirigida por Mario Salas, es hasta el momento una sombra del equipo que se proclamó campeón de los dos últimos torneos.



No juega bien y le cuesta un mundo anotar goles. El uruguayo Santiago Silva, fichado para reemplazar al artillero Nicolás Castillo, aún no se ha estrenado en las redes adversarias y la Universidad Católica lo nota.



Colo Colo vs. Universidad Católica: posibles alineaciones



Colo Colo: Justo Villar; Felipe Campos, Julio Barroso, Claudio Baeza; Luis Pedro Figueroa, Jaime Valdés, Gabriel Suazo, Mark González; Ramón Fernández; Andrés Vilches y Esteban Paredes.



Universidad Católica: Cristopher Toselli; Guillermo Maripán, Germán Lanaro, Alfonso Parot; José Pedro Fuenzalida, César Fuentes, Carlos Lobos, Enzo Kalinski, Fernando Cordero; Diego Buonanotte; Santiago Silva.

FUENTE: EFE

LEE TAMBIÉN...