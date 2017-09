Colombia y Brasil se enfrentan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Las cosas son simples. Si los de Pekerman ganan, a pesar de no estar acompañados con las matemáticas, sellarán su pase al Mundial.



Para esta partido de Eliminatorias, Colombia arrancó con este once: Ospina, Arias, Zapata, D Sanchez, Fabra,Aguilar, C Sanchez, Cuadrado, Cardona, James, Falcao. Mientras que Brasil fue con Alisson; Alves, Marquinhos, T. Silva, F. Luís; Paulinho, Fernandinho, Renato; Willian, Roberto Firmino, Neymar.



A continuación, te invitamos a ver las mejores imágenes del partido entre Colombia y Brasil por las Eliminatorias Rusia 2018.