Colombia y Brasil: los memes del partidazo en Barranquilla por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.

El seleccionador brasileño, Tite, realizará cuatro cambios al equipo que se medirá el martes con Colombia por la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Rusia 2018, apostando por los jugadores de la Liga Premier Fernandinho y Firmino, entre otros.



El jugador del Manchester City Fernandinho sustituirá a Casemiro en el centro del campo, mientras que Firmino, del Liverpool, reemplazará a Gabriel Jesus en la delantera.



Asimismo, se espera que Thiago Silva entre en el once por el lesionado Miranda, mientras que Filipe Luis es el favorito para jugar por el sancionado Marcelo.



Willian mantendrá su puesto en el once inicial que derrotó a Ecuador por 2-0 la semana pasada, aunque es probable que Philippe Coutinho juegue también, indicó Tite.



"La respuesta es el fortalecimiento del equipo", dijo Tite a reporteros antes del partido en Barranquilla. "Mantener las posiciones y los roles, pero con ligeras diferencias en las características".



"Intentamos consolidar el equipo, no sabemos qué pasará en el futuro", agregó.



Brasil ya está clasificada para Rusia 2018 y lleva nueve partidos invicto en la eliminatoria desde que Tite sustituyó a Dunga en junio de 2016.



Con el objetivo de la clasificación cumplido, el seleccionador reconoció que ahora es una buena oportunidad para probar a otros jugadores y afinar el juego de su escuadra antes del Mundial del próximo año. Mientras tantos, les presentamos los memes del encuentro por la fecha 16 de Eliminatorias.