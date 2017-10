La derrota en Barranquilla ante Paraguay no estaba en los planes de ningún colombiano, desde luego; pero mucha sorpresa no causó, debido a que los resultados de la selección de Pékerman no han sido los mejores en las últimas tres fechas de Eliminatorias: empates ante Venezuela y Brasil, antes de la caída frente a los guaraníes. Si bien nada más con el empate los 'cafeteros' estarán en Rusia, tanto la afición y la prensa guardan con cierto temor los enfrentamientos ante la Selección Peruana.

► Perú vs. Colombia: Depor te juega la calculadora de las Eliminatorias a Rusia 2018

Carlos Gama, periodista del medio colombiano 'Golombianos', conversó con Depor sobre lo que cree que pasará con ambas selecciones este martes en el Estadio Nacional de Lima, donde espera que el encuentro "sea una oportunidad para demostrar de lo que está hecho este equipo colombiano y su comando técnico", aseguró.

¿El colombiano se ha hecho de la idea de que puede quedarse sin Mundial?

La confianza no es la misma. Si bien el discurso es ganar, los hinchas tienen temor de quedar fuera, hay quienes creen que no vamos a poder sacar un buen resultado en Lima.



Colombia ha sido de partidos. Como equipo sólo tuvo dos buenos, ante Ecuador en Quito, en Brasil en el Metropolitano, y nada más. Es por eso que el hincha espera más de lo que puedan hacer James, Falcao o Cuadrado, que lo que haga el colectivo.

¿Qué sensaciones hay sobre la Selección Peruana?

Perú tiene un equipo espectacular. Incluso mereció más en algunos partidos. En Colombia está muy presente el 2-0 de los cuartos de final de la Copa América 2011, nos da mucha angustia. Si bien eran otros equipos, hay muchos jugadores de ese cuadro peruano que hoy ya están consolidados. Además, Gareca ha sabido darle otro aire al equipo. Nadie pensaba que en esta Eliminatoria, Perú iba a estar peleando hasta el final.

Lobatón celebra el 1-0 de Perú ante Colombia por los cuartos de final de la Copa América 2011. (Getty Images) Lobatón celebra el 1-0 de Perú ante Colombia por los cuartos de final de la Copa América 2011. (Getty Images)

¿Cómo crees que Colombia plantee el encuentro?

Apenas empiece el juego, Colombia es la que está clasificada, Perú es el que tendrá que salir a buscar el triunfo, y creo que el juego de Colombia pasa por eso. Perú tiene muy buen ataque, pero siento que le marcan mucho. Podría ser que Colombia aproveche muy bien eso y en los contraatques marcar la diferencia. El equipo saldrá a ganar pero dependiendo cómo se de el partido, la selección puede que busque el empate.

Si no logran la clasificación, ¿acabó el tiempo de Pékerman en Colombia?

La imagen de Pékerman está muy desgastada. Se dice que no trabaja los partidos, que no ha aprovechado a la mejor generación colombiana desde los años 90, que no se nota un equipo sólido, no hay un equipo, sólo individualidades.



Es por eso que este partido con Perú es no sólo una oportunidad muy buena para demostrar de lo que está hecho este equipo y los jugadores, sino sobre todo para saber de qué está hecho el comando técnico.

¿Qué se dice o qué opinión se tiene del juego peruano?

El fútbol peruano es muy bien visto en Colombia. Desde siempre ha sido del gusto del hincha colombiano y muestra de ellos son algunos muy buenos jugadores que han llegado.



De hecho, en los años 90, por la televisión pública colombiana veías canales peruanos. Entonces, sí o sí estabas expuesto al fútbol peruano y es por eso que se está familiarizado con su juego, que es de muy buen toque.