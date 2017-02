Colombia enfrentará, este sábado, a Brasil por la quinta fecha del hexagonal en el Sudamericano Sub 20. El partido, a disputarse en el Atahualpa de Quito, irá desde las 17:45 horas (hora peruana).



Brasil, el indiscutible señor del 'Juventud de América' con 11 campeonatos, ha sufrido en el torneo al no poder sostener victorias parciales.



Colombia vs. Brasil: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 7:45 p.m. MÉXICO 6:45 p.m. ECUADOR 7:45 p.m. COLOMBIA 7:45 p.m. VENEZUELA 8:15 p.m. BOLIVIA 8:45 p.m. PARAGUAY 9:45 p.m. ARGENTINA 9:45 p.m. URUGUAY 9:45 p.m. CHILE 9:45 p.m. BRASIL 10:45 p.m.

"Tenemos que seguir luchando, solo dependemos de nosotros, tenemos un partido contra Colombia, a la que vamos a respetar mucho aunque ya esté eliminada", manifestó el entrenador Rogério Micale.



Agregó que "estamos siendo muy irregulares, tenemos dificultades en mantener el resultado, no podemos negarlo, pero estamos vivos".



La verdeamarelha fue tercera del Grupo A de la fase inicial, detrás de Ecuador y Colombia.



A los cafeteros les queda la posibilidad de no irse sin pena ni gloria ante los brasileños.



Habrá que ver si pesa en la clausura el que "no hemos hecho un buen torneo", según el adiestrador colombiano Carlos Restrepo.



Colombia venía en alza al cosechar su tercera corona en 2013 y el segundo lugar en 2015.



Fuente: AFP



