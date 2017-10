Colombia vs. Ghana: se enfrentarán este viernes en el Jawaharlal Nehru Stadium (New Delhi) por la fecha 1 del grupo A del Mundial Sub 17 que se juega en la India. Los cafeteros tendrán la dura misión de sacar los tres puntos ante un cuadro africano que salió campeón en 1991 y 1995. El encuentro será transmitido por Caracol y DirecTV.

► Vermaelen: "Mi situación en el Barcelona es lamentable"

Los latinos se clasificaron para este torneo al quedar en el cuarto lugar del Sudamericano de este año. Junto a ellos van Brasil, Chile y la Selección de Paraguay.

PAÍS HORARIO Perú 6:30 a.m. México 6:30 a.m. Colombia 6:30 a.m. Argentina 8:30 a.m. Chile 8:30 p.m. Estados Unidos (Florida) 7:30 p.m. España 1:30 p.m.

"Todos empezamos de cero. El equipo tiene convicción y deseos de salir adelante", indicó Orlando Restrepo, técnico de la Selección de Colombia en la previa del partido frente a su similar de Ghana. Irá con sus mejores armas para buscar los tres puntos.

El rival de turno de los 'colochos' llega a una cita mundialista luego de 10 años. En la edición de 2007, celebrada en Corea, alcanzaron el cuarto puesto. Es la selección más goleadora de la pasada Copa Africana de la categoría (nuevo goles).

Luego de este partido, el cuadro de Colombia medirá fuerzas este lunes frente a los anfitriones, para cerrar su participación en la ronda de grupos frente a Estados Unidos el próximo jueves 12 de octubre.

Colombia vs. Ghana: posibles alineaciones

Colombia: Kier; Balanta, Garavito, Gutiérrez, Mejía; Campaz, López, Perea, Barrerro; Gómez, Peñaloza.



Ghana: Ibrahim; Otu, Acquah, Arko-Mensah, Yakubu; K. Mohammed, Sulley, Ayiah, Toku; A. Mohammed y Alhassan.

► Pizzi y un preocupante mensaje de cara a la “final” contra Ecuador