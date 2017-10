Colombia vs. India juegan este lunes en el Estadio Jawahral Nehru de Nueva Delhi por la segunda fecha del grupo A del Mundial Sub 17. El partido, programado para las 9 y 30 de la mañana (hora peruana y colombiana), será transmitido en vivo y en directo a través de la señal de Caracol TV y en internet vía Caracol Play. También podrás seguir todas las incidencias del crucial encuentro a través de Depor.com.



En su debut en el Mundial de India 2017, Colombia cayó derrotada ante Ghana (1-0). El único tanto del partido llegó en el minuto 39. La selección africana inició un contragolpe que acabó con un centro raso de Eric Ayiah y el disparo al fondo de la red de Sadiq Ibrahim.

País Horario Perú 9:30 am. Colombia 9:30 am. Argentina 11:30 am. Chile 11:30 am.

El seleccionador colombiano Orlando Restrepo buscó la reacción de los suyos con un cambio ofensivo tras el descanso y dos más durante el segundo tiempo, pero el conjunto cafetero fue incapaz de revertir la situación. Este panorama hace que Colombia esté obligada, al menos, a no perder ante India este lunes. Una derrota lo saca de competencia.



Colombia realizaría cambios respecto al equipo que jugó ante Ghana. Algunos como Sebastián Barreto se irían a la banca de suplentes para darle lugar a otros como Jamilton Campaz, el volante designado como uno de los 60 jugadores más prometedores del mundo por el diario 'The Guardian'.

Del otro lado, India llega después de recibir una goleada contra Estados Unidos en el inicio, y el entrenador portugués Norton de Matos buscará de alguna forma contrarrestar esta dura situación frente a su público.



Colombia vs. India: alineaciones probables del partido del Mundial Sub 17.



Colombia: Mier; Cifuentes, Gutierrez (C), Perea, Campaz, Gomez, Penaloza, Mejia, Meneses, Cortes, Martinez



India: Dheeraj, Jitendra, A Ali, Stalin, Suresh, Meetei, Amarjit, Aniket, Abhijit, Komal, Rahul