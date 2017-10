Colombia vs. Paraguay: fecha, hora y canal del encuentro por la fecha 17 por las Eliminatorias Rusia 2018

Colombia y Paraguay aún sueñan con conseguir boletos directos a la Copa del Mundo. Ambos tienen opciones y no las dejarán ir sin luchar. Las selecciones jugarán un encuentro muy importante en la penúltima jornada de las Eliminatorias Rusia 2018.

El partido entre 'cafeteros' y 'guaraníes' se disputará el próximo jueves 5 de octubre desde las 18:30 horas en territorio colombiano (una hora más en territorio paraguayo). El escenario elegido es el Estadio Metropolitano de Barranquilla.



En Colombia, el duelo por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018, se podrá ver por la señal de Caracol TV. Mientras que en Paraguay por Telefuturo. Mientras que en Perú será transmitido por Movistar TV.

Cabe mencionar que los 'colochos' estarán en Rusia 2018 en caso sumen tres puntos como locales. Por su parte, los albirrojos podrán aspirar a un cupo al repechaje o directo si vencen. En caso de perder, estarían lejos del sueño mundialista.

Miguel Trauco: "No me importa si Messi no está en el Mundial, yo quiero estar"