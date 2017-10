Ha generado malestar que la Federación de Colombia cambie el horario del partido de Colombia frente a Paraguay para “jugar” con el resultado de otros equipos. La selección de Pekerman, aprovechando el calor de Barranquilla, ha ahogado a sus rivales cuando jugaba a las 3:30 p.m. (hora peruana), aunque para esta oportunidad, los dirigentes han optado que el encuentro de la penúltima fecha de las Eliminatorias se juegue tres horas más tarde. Se le preguntó a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y él aún no entiende los motivos.



"¿Por qué vamos a cambiar el horario? Si es que nosotros jugamos aquí a las 15.30. ¿Ustedes han oído que se ha muerto algún jugador a las 15.30 aquí? Yo no", contestó un excitado Valderrama en conferencia de prensa ante los medios cafeteros.



De acuerdo al ‘Pibe’, el horario del partido es imposible de cambiar. Colombia tiene que ganar su partido, no jugar con otros resultados. "Estos directivos del fútbol colombiano no los entiendo. Había que jugar a las 15.30, como siempre. Pero no, vamos a jugar a las 18.30 porque el sol derrite", criticó El Pibe, que entendía que la alta temperatura podía ser un factor favorable para el seleccionado que conduce José Pekerman.



Siempre en un tono divertido, Valderrama explicó su posición y cerró la conferencia de prensa con una intervención que llevó a la carcajada: fue cuando un reportero le preguntó si ya tenía su entrada para el partido. "Hombre, he jugado 20 años en la selección, cómo voy a tener que comprar un billete", indicó con indignación.



Luis Suárez sorprendido a niños uruguayos en el Camp Nou (Foto: Facbook / Video: Barcelona)